"Riguardo a quello che si dice su Marko, io non so da dove arrivino queste notizie e non so con chi parlino i vari media, ma posso dire che non c'è niente. Non ho nulla da dichiarare in particolare perché non c'è nulla, sono solo fake news" . Il messaggio è di Danijel Arnautovic , fratello e procuratore di Marko Arnautovic.

"Quando Marko è tornato in Italia - aggiunge a MadeInBo Radio TV - molti pensavano non fosse pronto e che, dopo il periodo in Cina, non sarebbe stato decisivo. Ma ha fatto vedere di essere ancora un top player con grandi prestazioni e per questo si sono scatenate le voci. Credetemi, non c'è niente con nessuna squadra e se non so nulla io, non lo sa nessuno. Niente è impossibile, ma a ora non ci ha contattato nessuno e non stiamo per firmare con nessun club, Marko è un giocatore del Bologna".