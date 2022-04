Harry Kane, attaccante del Tottenham, esalta in conferenza stampa Antonio Conte, ex allenatore dell'Inter ora sulla panchina degli Spurs. "E' un allenatore fantastico, da quando è arrivato ho un fantastico rapporto con lui - le sue parole -. Ha portato le sue idee di gioco per la squadra e per me, ho imparato altri aspetti con lui, fisicamente sto bene, ci alleniamo duramente tutti i gironi e se ne vedono i benefici. Anche a livello mentale siamo più acuti, stiamo bene e io mi sento di migliorare sempre. Ti spinge al limite e a me piacciono allenatori di questo tipo".