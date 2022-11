Dopo gli anni trascorsi insieme a Roma, Juan Jesus è ancora sotto l'egida di Luciano Spalletti, allenatore che il brasiliano 'on smetterà mai di ringraziare' come racconta ai canali ufficiali del Napoli tramite Youtube. "Mi ha aiutato tanto, è lui che mi ha voluto - racconta -. Quando ero all’Inter, Mancini voleva tenermi, ma Spalletti mi ha voluto tantissimo alla Roma e quella volta decisi di cambiare perché volevo qualcosa in più. All’Inter ho vissuto momenti belli e brutti, lì sono maturato. Con Spalletti ho fatto due anni bellissimi alla Roma e poi lui mi ha dato anche l’opportunità Napoli. Senza un ma e senza un perché, dopo non aver giocato per due anni alla Roma, Spalletti è arrivato e mi ha portato qui a Napoli. Io non sono uno che si lamenta o che manca di rispetto, nessuno credeva più in me, ma lui sì. E io penso di aver risposto al meglio, ho fatto le mie migliori prestazioni in carriera. Ringrazierò sempre Spalletti per avermi dato quest’opportunità quando nessuno voleva darmene una".