Dopo la bella vittoria con l'Olympiacos in Conference League ai danni della sfortunata Fiorentina, per la seconda volta sconfitta consecutivamente, l'ex Inter Stevan Jovetic saluta il club greco ed entra nella lista degli svincolati appetibili sul mercato. Conclusa l'avventura ateniese, il montenegrino saluta compagni, società e tifosi sui social.

"Gli addii non sono mai facili ma sono molto più facili quando fai la storia prima di partire. È stato un viaggio fantastico! Voglio ringraziare tutti per questo successo! Il presidente Marinakis, Antonio Cordon, Jose Ignacio e Diego Martines, le persone che mi hanno portato all'Olympiacos. I miei compagni di squadra, i miei leoni, solo che sappiamo dentro il camerino cosa abbiamo passato per vincere questo trofeo. Jose Luis Mendilibar e il suo staff, allenatori di fitness, staff medico, nutrizionista, chef e kit man! Un ringraziamento speciale al nostro dodicesimo giocatore durante tutta la stagione, i nostri incredibili tifosi. Ho giocato in tanti stadi ma l'atmosfera che state facendo voi è unica" si legge nella lunga lettera pubblicata su Instagram.