"Sono rimasto sorpreso. Non me lo aspettavo". A commentare con queste parole l'improvviso esonero di José Mourinho è Jorge Mendes, storico agente dello Special One: "Ha la coscienza tranquilla. Sa di aver lavorato tanto e bene nonostante la Roma avesse una rosa più limitata rispetto all'Inter e la Juventus", sottolinea a La Gazzetta dello Sport.

Invece è stato esonerato.

"Lui voleva continuare ed era convinto che avrebbe fatto bene anche se la situazione non era facile".

Mourinho voleva anche restare alla Roma in futuro. Lei ha mai ricevuto telefonate dai Friedkin per il rinnovo?

"Mai. Non c'è stata nessuna trattativa".