L'ex Chelsea Joe Cole, ai microfoni di ITV Sport, ha parlato di Romelu Lukaku e del suo futuro in maglia Blues dopo la panchina collezionata contro il Crystal Palace in semifinale di FA Cup e il gol divorato ieri dopo il suo ingresso nel finale di gara.

"Ha sei settimane per salvare la sua carriera nel Chelsea - le sue parole -. Se guardi Werner, lui non si arrende. Anche Lukaku vorrebbe fare altrettanto, ma ha perso un'altra occasione. Quando per te non va, non va. La gente vedeva il belga come il pezzo mancante del puzzle: non è successo, ma può tornare velocemente come dovrebbe. Il calcio può cambiare in una partita".