Joao Mario non si ferma più. L’ex centrocampista dell’Inter è stato protagonista stasera di un’altra doppietta contro il Vizela, decisiva per la vittoria finale del suo Benfica. Un bottino che lancia il lusitano al primo posto nella classifica marcatori della Liga Portugal: 14 gol stagionali, uno in più del suo compagno di squadra Gonçalo Ramos.