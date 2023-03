Dopo la parentesi buia all'Inter, Joao Mario è rinato al Benfica: il centrocampista si è preso i gradi di trascinatore del club portoghese a suon di gol e assist, diventando il beniamino dei tifosi dell'Encarnado. In particolare, lo storico fan Jaime Cancella de Abreu esprime i propri ringraziamenti al tecnico Roger Schmidt, capace di far riemergere tutte le qualità di Joao Mario che sembravano smarrite fino a poco tempo fa. Poi fa l'ironico sui social: "Giuro che non so se ringraziare l'Inter o lo Sporting Lisbona", alludendo ai suoi ultimi due club e chiudendo con un appello al giocatore: "Ora portaci al 38esimo titolo nazionale".