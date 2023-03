Dopo la vittoria rotonda contro il Liechtenstein, il terzino del Bayern Monaco e della Nazionale portoghese Joao Cancelo parla ai microfoni di SportTV non solo della partita e dell'impatto del nuovo ct Roberto Martinez, ma anche del Benfica, sua ex squadra per la quale rivela di avere sempre un occhio di riguardo e per la quale ha un auspicio particolare: "Seguo il Benfica molte volte, spero di giocarci ancora un giorno. Fortunatamente per me, in Champions League non siamo finiti dalla loro stessa parte, quindi spero che le cose vadano bene e di incontrarli in finale", le parole dell'ex interista.