Dopo l'addio tumultuoso all'Hajduk Spalato, a 35 anni Ivan Perisic va a fare una nuova esperienza calcistica. L'ex nerazzurro ha infatti firmato un contratto da una stagione con il PSV Eindhoven, ieri sera in campo contro la Juventus in Champions League. L'esterno croato ha svolto nelle ultime ore le visite mediche e non resta che attendere l'annuncio della società olandese.

🚨️ Ivan Perisić to PSV Eindhoven, exclusive story confirmed and here we go!



Medical completed today and contract set to be signed, it will be valid until June 2025.



Croatian winger joins PSV as free agent 🇭🇷 pic.twitter.com/GpvdpGZRyb