Achraf Hakimi entra nel mirino dei tifosi spagnoli, ancora una volta adirati con il connazionale in forza però alla Nazionale marocchina. Agli spagnoli non è piaciuto particolarmente il comportamento avuto dall'ex esterno dell'Inter, oggi al PSG, durante la partita tra Marocco e Spagna alle Olimpiadi. Nel dettaglio, Hakimi si è reso protagonista di una sceneggiata non esattamente all'insegna del fair play, provocando apertamente Arnau Tenas, portiere iberico, per mettergli pressione prima del rigore che ha poi portato all'1-0 dei maghrebini.L'ex nerazzurro, nonostante non fosse incaricato di battere il rigore, ha preso la palla con le mani e l'ha trattenuta mentre andava ad affrontare il portiere avversario con l'obiettivo di destabilizzarlo.

Provocazione che l'avversario ha ignorato diversamente dall'arbitro che è dovuto intervenire per allontanare Hakimi dal rivale e che non è stata digerita neanche dagli spagnoli appunto, indignati per l'ennesimo gesto poco carino da parte dell'ex nerazzurro, interpretato come segno di poca riconoscenza nei confronti di un Paese che comunque gli ha dato i natali e dove è cresciuto calcisticamente.