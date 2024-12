Intervento perfettamente riuscito per Mauro Icardi, come confermato direttamente dall'ex attaccante dell'Inter attraverso un post pubblicato su Instagram. "Grazie caro Guille e grazie a tutto lo Staff che ha lavorato a questa operazione per la riuscita - scrive Maurito, allegando alcuni scatti del post intervento chirurgico -. Voglio anche ringraziare la mia grande famiglia del Galatasaray per aver tenuto d'occhio ogni dettaglio e aver organizzato tutto".



"Torno presto" la promessa finale dell'argentino, finito sotto i ferri per la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro.