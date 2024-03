Una line-up d'eccezione, un appuntamento ricco di fascino. Giovedì 7 marzo, alle 16 italiane, le Legend dell'Inter scendono in campo a Batumi, in Georgia, per un match organizzato da Sports Orient nell'ambito del progetto "Legend Series".

Da Zanetti a Milito, da Julio Cesar a Maicon, da Materazzi a Sneijder, Figo e Cambiasso. L'elenco dei 19 ex nerazzurri che scenderanno in campo è carico di storia e talento. La selezione interista affronterà una squadra composta da illustri calciatori storici georgiani: tra gli altri Kakhaber Kaladze, Shota Arveladze, Levan Kobiashvili, Giorgi Kinkladze e Temur Ketsbaia.

Il match si disputerà alla “Acharabet Arena” di Batumi: il calcio d'inizio è in programma alle 19:00 (orario della Georgia, in Italia saranno le 16:00) di giovedì 7 marzo.

I tifosi nerazzurri potranno assistere al match attraverso i canali ufficiali del Club: il match sarà trasmesso in diretta su Inter TV, su inter.it, sull'app ufficiale nerazzurra, sul canale YouTube e su Twitch.

I 19 NERAZZURRI IN CAMPO IN GEORGIA

Portieri: Julio Cesar, Sébastien Frey.

Difensori: Javier Zanetti, Marco Materazzi, Maicon, Lucio, Ivan Cordoba, Fabio Galante, Francesco Colonnese.

Centrocampisti: Esteban Cambiasso, Wesley Sneijder, Luis Figo, Borja Valero, Giorgos Karagounis, Houssine Kharja.

Attaccanti: Diego Milito, Goran Pandev, David Suazo, Rodrigo Palacio.