Un problema al polpaccio priverà l'Udinese per alcune settimane del suo acquisto per certi versi più importante, il cileno Alexis Sanchez. Dal prato della Bluenergy Arena, anche Gokhan Inler, nuovo responsabile dell'area tecnica dei friulani, sottolinea il ruolo dell'ex interista e il peso della sua assenza: "Sicuramente Alexis era carichissimo in questi giorni, lo vedevo anche troppo motivato. Lo abbiamo lasciato fuori per la prima partita per farlo lavorare di più. Mi è spiaciuto tantissimo per l'infortunio perché per noi è un profilo molto importante dentro e fuori dal campo. Oggi però la squadra deve dimostrare di fare bene anche senza di lui, siamo pronti per una grande gara".