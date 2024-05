Tappa a Bucarest per l'ex allenatore della Roma, nonché leggenda dell'Inter, José Mourinho che, libero da impegni può dedicarsi a qualche gita fuori porta in relax. Presente all'amichevole fra le stelle della Romania del 1994 e Resto del Mondo, lo Special One ha ritrovato vecchi amici, tra cui un paio ex Triplete.

Per l'occasione non è mancato qualche scatto-ricordo per Mou che di ricordi legati all'Inter ne ha parecchi: fotoricordo con "il migliore terzino destro del mondo", Maicon e uno con "il re di Macedonia" Goran Pandev, per citare le stesse parole del portoghese usate su Instagram dove ha condiviso gli scatti. Foto condivisa anche dall'ex attaccante dell'Inter del Triplete che sul suo personale profilo Ig ha scritto a corredo di una foto con Mou: "Sei sempre speciale".