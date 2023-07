In attesa di incrociare l'Inter, Paris Saint-Germain e Al-Nassr si stanno sfidando in questi minuti allo Yanmar Field Nagai di Osaka. L'amichevole, giocata nel contesto della tournée giapponese dei due club, vede da una parte titolare Milan Skriniar e dall'altra Marcelo Brozovic, due ex nerazzurri che tra giovedì e martedì prossimo ritroveranno il loro recente passato.