Si avvicina il ritorno di Mario Balotelli in Serie A. Secondo le ultime novità di Sky Sport, l'ex attaccante di Inter, Milan, Monza e Manchester City è in chiusura col Genoa. Dopo giorni di rincorrersi di voci di ogni tipo, l'accordo è in dirittura di arrivo: la chiusura e prevista in serata, e lunedì Balo effettuerà le visite mediche per conto del Grifone. L'ultima apparizione in Serie A risale alla stagione 2019-2020, quando militava nel Brescia.