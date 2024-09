Il Colo Colo di Arturo Vidal è in Argentina, dove questa sera affronterà il River Plate nella gara di ritorno dei quarti di finale della Copa Libertadores 2024. Gary Medel, ex giocatore dell'Inter oggi in forza al Boca Juniors, ha colto l'occasione per andare a trovare il suo amico e connazionale di regalare una maglia gialloblu col suo nome a Vidal, che ha flirtato in numerose occasioni con gli Xeneizes. Un modo per augurargli buona fortuna in vista della sfida coi Millonarios. "Gracias, hermanito", il messaggio di Vidal su Instagram.