Vittoria facile per il Benfica che nella gara valida per la 19esima giornata del campionato portoghese si è sbarazzato con un secco 3-0 del Casa Pia consolidando il proprio primato in classifica. Sugli scudi l'ex centrocampista dell'Inter Joao Mario, autore di una doppietta arrotondata dalla rete di Alexander Bah.