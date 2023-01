Il programma 'A la Tarde', come ripreso dal Corriere della Sera, aggiorna sull'evoluzione del rapporto tra Icardi e Wanda Nara. Un rapporto che si è incrinato maggiormente quando l'ex attaccante nerazzurro le ha tagliato il jet, forse lo stesso dove lui si è fatto immortalare su Instagram, con la frase di accompagnamento «Ritorno a Istanbul». Il 'taglio' del jet non è piaciuta a Wanda Nara, che si trovava a Punta del Este, in Uruguay, e che è andata su tutte le furie.