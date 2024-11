Pessima notizia per l'ex nerazzurro Mauro Icardi e per il Galatasaray. Uscito ieri dal campo nella sfida tra i turchi e il Tottenham, il giocatore è stato sottoposto ad accertamenti che, come da nota del club, hanno evidenziato "una rottura e un danno al menisco del legamento crociato anteriore del ginocchio destro".

Il giocatore ha iniziato la riabilitazione pre-operatoria, per lui è previsto l'intervento chirurgico. Rischia un lunghissimo stop.