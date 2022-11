Già nella giornata di ieri è emerso qualche rumors riguardo alla possibilità che Radja Nainggolan potesse ricominciare dal campionato italiano, nello specifico dal Monza. Sulla notizia torna oggi Tuttosport, che riporta le parole del belga ma evidenzia come siano altre le società che si stanno muovendo. "Possibile il ritorno in Italia, al Monza piace ma in questo momento le mosse più concrete le sta facendo il Bologna, l’affare è interessante perché, oltre a essere un elemento molto dotato", si legge.