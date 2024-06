L'ex interista Sergio Conceicao ha chiuso la sua lunga parentesi al Porto. Da ieri è ufficialmente un allenatore libero, ma non ci vorrà molto per vederlo su un'altra panchina. Come riporta Tuttosport, infatti, il tecnico portoghese diventerà il nuovo allenatore dell'Olympique Marsiglia, club in cui nell'ultima annata era in prestito Joaquin Correa.