Claudio Ranieri è a un passo dal ritorno sulla panchina del Cagliari. Il tecnico, che vanta già una parentesi in Sadegna, prenderà il posto di Fabio Liverani (esonerato dopo la sconfitta di Palermo). Come riferisce Sky Sport "la trattativa tra le parti, cominciata negli scorsi giorni, sembra essere avviata a una conclusione positiva. E' stato infatti trovato l'accordo su programma e contratto, che sarà della durata di un anno e mezzo (anche in caso di mancata promozione in Serie A)". Nelle prossime ore è attesa l'ufficialità.