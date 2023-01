Radja Nainggolan è sempre più vicino alla SPAL, dove verrà allenato dal suo ex compagno di squadra Daniele De Rossi. Come riportato da Sky Sport, la chiusura della trattativa è infatti imminente: gli estensi hanno offerto un contratto di 6 mesi, fino al 30 giugno 2023, con rinnovo automatico in caso di promozione in Serie A. Domani dovrebbero essere limati gli ultimi dettagli. L’ex Inter torna dunque in pista dopo l’addio turbolento con l’Anversa.