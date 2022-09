Non solo Inter attuale, le notizie di mercato corrono veloci anche per quanto riguarda gli ex nerazzurri. La novità del momento è quella che riguarda l'ex bomber nerazzurro Mauro Icardi, in uscita dal Paris Saint-Germain come noto da tempo, ha continuato ad attirare l'interesse del Galatasaray sulle tracce dell'argentino da tempo. Interesse che si è intensificato ulteriormente negli ultimi giorni ma che al momento non sembra accennare ad un lieto fine come spiega Sky Sport. Le parti infatti sembrano non riuscire ad andare avanti nella trattativa, al momento arenatia: c'èè ancora un gap tra domanda e offerta con il PSG che vorrebbe darlo in prestito con obbligo di riscatto, al contrario dei turchi che spingono per un prestito con diritto. A tendere una mano all'ex capitano dell'Inter è la deadline della finestra di mercato che in Turchia è fissata per l'8 settembre, consentendo dunque all'entourage del giocatore di tentare un all-in nei prossimi giorni.