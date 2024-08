Robin Gosens è vicino al ritorno in Italia. Nell'ultimo giorno di mercato, informa Sky Sport, la Fiorentina sta spingendo per arrivare all'ex esterno dell'Inter: i viola stanno portando avanti la trattativa con l'Union Berlino sulla base di un prestito con obbligo condizionato. Si tratta anche sull'ingaggio del laterale tedesco, per cui ballano circa 200mila euro.