"La storia di un gran pasticcio". Così i colleghi de Le Parisien definiscono il rapporto sportivo tra il Paris Saint-Germain e Mauro Icardi, attaccante ex Inter che dovrebbe lasciare il club fresco campione di Francia nella prossima finestra di mercato estiva, due anni prima della scadenza naturale del contratto siglato nel 2019. Tre stagioni che sono state un inesorabile caduta libera dopo un inizio che sembrava promettere altro, e invece - evidenziano oltralpe - "lo score di Mauro Icardi è stato mediocre in questa stagione con solo 5 gol segnati con la maglia del PSG". Numeri sufficienti per parlare con sempre più insistenza di un addio ormai scontato: "Mauro Icardi, confortato da Kylian Mbappé poco prima di entrare negli spogliatoi dello stadio Raymond-Kopa di Angers dopo aver subito un infortunio al quadricipite destro durante il riscaldamento, sarà l'ultima dell'attaccante argentino con i colori del PSG? Non è ancora certo, ma potrebbe benissimo essere il caso", si legge nel pezzo.