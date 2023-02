Arriva dalla Francia una notizia sconcertante relativa a un ex nerazzurro. Secondo quanto riportato da Le Parisien, l’ex esterno dell’Inter Achraf Hakimi, da due anni al Paris Saint-Germain, sarebbe infatti indagato per stupro. La presunta vittima, una donna di 23 anni, ha raccontato la violenza alla polizia, sebbene secondo la stampa francese non abbia voluto sporgere denuncia. La procura di Créteil ha preso in carico il caso prima di trasmetterlo a quella di Nanterre, poiché i fatti si sono svolti a Boulogne-Billancourt.