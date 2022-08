Suonano di nuovo le sirene turche per Mauro Icardi, già corteggiato nelle scorse settimane prima dal Galatasaray e poi dal Trabzonspor. Due approcci non andati a buon fine per stessa volontà dell'ex centravanti dell'Inter che, invece, sarebbe allettato dall'ipotesi di raggiungere il Fenerbahçe: secondo l'Équipe, in queste ultime ore di mercato, il club di Istanbul starebbe studiando la fattibilità dell'operazione con il Paris Saint-Germain, proprietario del suo cartellino.