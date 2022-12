Il matrimonio sportivo tra Philippe Coutinho e l'Aston Villa, celebrato la scorsa estate quando gli inglesi investirono 20 milioni di euro per prelevarlo dal Barcellona, potrebbe essere già arrivato al capolinea. Complice lo scarso impiego prima con Steven Gerrard e ora con Unai Emery, il brasiliano starebbe pensando di fare le valigie per fare ritorno in patria, laddove il Corinthians lo accoglierebbe a braccia aperte.