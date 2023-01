"Nainggolan-Spal, manca solo il comunicato ufficiale del club estense". Lo scrive con sicurezza Gazzetta.it, aggiornando sul sempre più probabile ritorno del Ninja in Italia. L'offerta per il 34enne centrocampista belga, svincolatosi dall’Anversa, si aggira sui 400mila euro fino al termine della stagione con conseguente rinnovo in caso di promozione.