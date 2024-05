La fumata bianca tra la Lazio e Robin Gosens è sempre più vicina. Il tedesco, tornato in Germania dopo sei stagioni in Italia tra Atalanta e Inter, è pronto a tornare in Serie A legandosi al club biancoceleste che ha superato la concorrenza del Bologna: la trattativa per portare Gosens nella Capitale è in dirittura d'arrivo, assicura La Gazzetta dello Sport.

I contatti tra la società capitolina e il suo entourage si sono intensificati nelle ultime settimane e hanno portato ad un accordo di massima: l'ingaggio da circa 3 milioni sarebbe confermato, mentre l'Union Berlino dovrebbe accontentarsi di una cifra compresa tra i 10 e i 12 milioni con la formula del prestito oneroso con riscatto obbligatorio.