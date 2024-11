Arrivano novità di mercato in casa Juventus, dove il direttore sportivo Cristiano Giuntoli può finalmente accennare ad un mezzo sorriso: Milan Skriniar avrebbe dato il suo ok per il trasferimento in bianconero. L'ex difensore dell'Inter, oggi al PSG dove è da inizio stagione praticamente ai margini del progetto, ha dato l'ok per il ritorno in Italia, un ritorno che lo vedrebbe protagonista di un nuovo connubio che acuirà senza dubbio l'astio da parte dei suoi ex tifosi.

Secondo la Gazzetta dello Sport, lo slovacco avrebbe aperto alla Vecchia Signora e adesso il Psg, che pur privilegiando la cessione definitiva, non disdegna l'idea di alleggerirsi di un ingaggio non monetizzato in campo, potrebbe ammorbidirsi nei confronti di Giuntoli and co che dal canto loro dovranno cercare la quadra per tentare di regalare a Thiago Motta un rinforzo per una difesa dilaniata dagli infortuni. Skriniar ha ancora tre anni e mezzo di contratto con i transalpini ed è seguito pure da club inglesi e tedeschi, motivo per il quale i bianconeri dovranno anche tener conto di padre tempo, talvolta tiranno.