Cesare Casadei è pronto a salutare il Chelsea, anche se solo temporaneamente. Il centrocampista italiano, arrivato dall'Inter la scorsa estate per 15 milioni di euro, giocherà la seconda parte di stagione al Reading: come riferisce dall'Inghilterra il Daily Mail, infatti, sarebbe arrivato l'accordo per prestito secco fino al termine della stagione.