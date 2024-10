L'accordo per la separazione tra l'ormai ex ct Roberto Mancini e la Federcalcio saudita farà risparmiare agli arabi l'ultimo anno di contratto, quindi 25 milioni di euro, come riporta oggi il Corriere della Sera. Mancini, in compenso, ha guadagnato 50 milioni nel corso della sua esperienza in biancoverde, tecnicamente un fiasco totale. Ma chi gli sta vicino assicura che ha voglia di tornare subito in panchina.