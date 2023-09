Da possibile allenatore dell'Inter al rinnovo con il Bologna. Di Thiago Motta si era parlato come successore di Inzaghi quando il tecnico nerazzurro, nella passata stagione, era in difficoltà di risultati. Adesso, però, Inzaghi è saldo e il tecnico brasiliano sta continuando la propria avventura in Emilia con profitto. Tanto che, secondo il Corriere dello Sport, entro la metà di ottobre i felsinei vorrebbero chiudere il discorso del rinnovo. Motta ha infatti un contratto in scadenza nel giugno 2024.