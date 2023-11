La CAF, Confederazione Calcistica Africana, ha svelato le sue nominations per i CAF Awards in programma il prossimo 11 novembre a Marrakech. Nella categoria di miglior portiere, è in lizza anche André Onana, ex numero uno dell'Inter oggi al Manchester United. Onana se la dovrà vedere con un lotto di contendenti che vede presenti: Mohammed El Shenawy, Yassine Bounou, Ronwen Williams, Edouard Mendy, Oussama Benbot, Youssef El Motie, Djigui Diarra, Pape Mamadou Sy e Landing Badji.