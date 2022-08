Liverpool e Manchester City saranno le due grandi protagoniste anche della Premier League 2022-23, al via questo weekend. Jurgen Klopp e Pep Guardiola hanno ancora le due squadre migliori, ma c'è Antonio Conte pronto ad inserirsi nella lotta per il primo posto del campionato inglese. Il Tottenham ha speso tanto durante l'estate per consegnare all'allenatore italiano - già campione d'Inghilterra ai tempi del Chelsea - una squadra che possa dire la propria in ottica titolo. Con Richarlison e gli altri colpi, dunque, i londinesi hanno qualche chance di vincere, anche se la lavagna scommesse di Betaland piazza gli Spurs sull'ultimo gradino del podio delle favorite a quota 10.