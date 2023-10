Dalla Serie A alla Prima Categoria: è la storia di Hernanes, che torna a giocare a livello amatoriale. "È nata amicizia con Alberto e Pierpaolo, è da un po' che ci conosciamo e mi invitavano spesso, anche alle amichevoli. Ho scoperto che ci si può divertire giocando a calcio, in A non mi divertivo, ero molto serio e professionale: qua ho scoperto un nuovo calcio, col pallone tra i piedi mi sento un ragazzino - ha confessato il brasiliano a Radio Gold -.

Abbiamo quindi parlato e abbiamo deciso di sottoscrivere questo accordo. Vedendo questa realtà ho ricordato i miei inizi in Brasile, dove giocavo per divertirmi, ma, sia chiaro, anche per vincere. Fisicamente non sono al top, è due anni che non mi alleno e non ho seguito molto la dieta! Sono entrato nel secondo tempo, ma già nei minuti di recupero non ce la facevo più! Ma ora mi metterò di nuovo in forma, però la capriola riesco a farla, finché la schiena regge! Il gol alla fine è una cosa bellissima, non solo del calcio ma anche della vita: vedere la palla entrare in porta è sempre bellissimo".