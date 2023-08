Rispondendo a un utente su Twitter, l'ex centrocampista Hernanes ha ripensato alla capriola fatta dopo un gol segnato con la maglia dell'Inter alla Lazio, sua ex squadra, in una gara del 10 maggio 2015 terminata 2-1 per i nerazzurri: "Mi sono pentito di aver fatto quella capriola", ha ammesso il brasiliano mettendo tanto di emoticon con gli occhi lucidi.

Mi sono pentito di averla fatta — Hernanes (@hernanes) August 16, 2023