Addio in vista per l'ex interista Hernanes, oggi in forza al Recife. L'ex centrocampista nerazzurro ha annunciato oggi in conferenza stampa il ritiro dal calcio dando qualche indicazione sul suo futuro: "Oggi chiudo la mia carriera di calciatore, ma sono nato per tante altre cose, per essere il Profeta. Allenare? Ci ho pensato. Prima dicevo di no, poi pensavo forse, e oggi forse è una possibilità. Penso a fare un corso, prepararmi, ma non è una cosa che ho nel cuore voler fare l'allenatore. Ma io e mio fratello abbiamo fondato una società di agenzia di giocatori, siamo agli inizi, è una delle attività che abbiamo. È qualcosa a cui penso, essere ancora in mezzo al calcio".