Nell’Auditorium del Centro Tecnico della FIGC sono assegnati i premi della XII edizione della Hall of Fame del Calcio Italiano secondo i voti espressi dalla giuria di giornalisti sportivi coordinati da Matteo Marani, presidente della Fondazione Museo del Calcio.

Per la categoria 'Veterano' è stato premiato l'ex attaccante dell'Inter Roberto Boninsegna, che sale sul palco di Coverciano portando il suo personale cimelio, come vuole la tradizione per chiunque venga inserito tra le leggende del calcio italiano: "Ho portato la maglia della Nazionale, la numero 9".