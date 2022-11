L'ex terzino dell'Inter Achraf Hakimi, oggi in forza al Paris Saint-Germain, ha parlato ai microfoni di Radio Marca tornando sulla sua decisione di lasciare, nell'estate del 2020, il Real Madrid per accasarsi all'Inter: "Cosa mi serviva per affermarmi al Real? Non è che mi mancasse qualcosa, è che quando sono giovane e sei nella migliore squadra del mondo non è facile giocare. Ho dovuto prendere una decisione ed essendo giovane quello che vuoi è goderti il ​​calcio. Lì mi sono divertito in modo diverso, ma volevo farlo in campo e penso che non sia andata male. Zinedine Zidane? Ho solo parole buone per lui perché è lui che si è fidato di me per portarmi al Madrid. Dico lo stesso dell'allenatore perché si è fidato di me nonostante la mia età e il mio gioco. E lo stesso è avvenuto con Antonio Conte che in Italia si è fidato di me, è un allenatore che ci mette tanta intensità".