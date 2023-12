Torna alla vittoria l'Union Berlino di Robin Gosens che ha battuto ieri sera il Colonia per 2-0 e conclude l'anno con un successo che rende un po' di entusiasmo ai supporters del club tedesco. L'ex esterno dell'Inter ha colto l'occasione per augurare una buona conclusione di anno ai suoi tifosi, con un post Instagram attraverso il quale è tornato sul complicato periodo della squadra, sul risultato di ieri, e sul bilancio calcistico generale del 2023, anno in cui l'ex atalantino ha disputato anche la finale di Champions con l'Inter.

"Una vittoria per concludere un anno intenso di calcio. Non vuol dire che ora va tutto bene, ma almeno ci permette di respirare un po' Penso che nessuno immaginasse prima della stagione che avremmo lottato per la salvezza. Ma questa è la realtà e va accettata. A tutti i tifosi dell'Union Berlino tanti applausi. Chiunque ci sostiene così dopo questi mesi, ama il suo club più di ogni altra cosa. Dobbiamo andare avanti. Ed è quello che faremo nel nuovo anno. A tal proposito: buone vacanze e buone vacanze a tutti. Grazie per l'apprezzamento e il supporto" si legge nel post.