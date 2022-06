Parlando ai canali ufficiali della Federcalcio uruguayana, Diego Godin ha aggiornato sulla sua situazione personale. Confermando di puntare con decisione ad essere convocato per i Mondiali del Qatar, spiegando che anche per questo motivo ha lasciato il Cagliari e l'Europa: "Andai al Cagliari lasciando l'Inter con la consapevolezza di andare via da un grande club che lottava per lo Scudetto per avere più minuti. Quando sono andato via dalla Sardegna, ho lasciato l'Europa, che era una comodità che avevo con la mia famiglia. Ho rinunciato ai soldi, ma se adesso bisogna fare il cambio perché personalmente la cosa migliore è pensare allo sport per arrivare bene in Nazionale e ai Mondiali, lo farò".