Giornata di lutto in casa Inter. Nelle ultime ore - riferisce Gazzetta.it - è venuto a mancare Giancarlo Beltrami. L'ex calciatore, scomparso all'età di 85 anni, era legato al mondo interista per l'incarico di direttore sportivo ricoperto per 16 lunghi anni, da 1977 al 1993: in quel laso di tempo portò a casa sei trofei.