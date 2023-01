Intercettato ai microfoni di Sport Mediaset poco prima del fischio d'inizio dell'ottavo di Coppa Italia contro la Roma, Alberto Gilardino non perde occasione per esaltare le qualità di José Mourinho: "Affrontare Mourinho è un piacere, è uno stimolo enorme soprattutto per un allenatore agli inizi come me: sono convinto che si possa fare una buona gara, ho chiesto grande accortezza ai miei ragazzi durante i novanta minuti", le parole del tecnico del Genoa.