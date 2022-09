Il Galatasaray vuole Mauro Icardi e conta di poterlo accogliere in rosa entro l'8 settembre, data in cui chiude la sessione di mercato in Turchia. A confermarlo in maniera concisa è il tecnico del Gala, Okan Buruk, a margine della gara di campionato vinta 2-1 contro il Gazisehir: "Le trattative per Mauro Icardi e Kaan Ayhan continuano", la battuta ai media locali dell'ex centrocampista dell'Inter.