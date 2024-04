Fabio Galante è stato ospite ieri di Unica Calcio Monza, trasmissione dedicata al club biancorosso, parlando ovviamente anche della sua esperienza all’Inter sia passata che presente: “Ho avuto la fortuna di giocare dal 1990 al 2010 al fianco di grandi campioni internazionali, oggi è cambiato un po’ il modo di fare calcio – ha detto -. A volte quando incontro gli ex compagni, ieri ho visto Cannavaro per esempio, ci diciamo che è cambiato anche il modo di allenare i difensori, c’è meno contrasto, meno uno contro uno, una volta per gli attaccanti era più difficile fare gol, oggi mi sembra segnino troppo facilmente. Spesso vedo l’Inter, i difensori spesso salgono e fanno gol, ai miei tempi questo non si sarebbe visto tanto spesso. I difensori hanno perso il modo di difendere ma hanno guadagnato qualcosa in fase offensiva.

La stagione dell’Inter? Strepitosa, ha fatto il Napoli dello scorso anno, un campionato a parte, ha dimostrato la forza della squadra, composta da giocatori forti in tutti i ruoli, dal portiere all’attaccante. Non ha punti deboli e oggi con 5 cambi puoi mettere dentro Sanchez, Arnautovic, Carlos Augusto… è veramente forte. Peccato per la Champions, per me si poteva tornare in finale ma è una competizione a parte in cui deve andarti sempre tutto bene. Ma penso che il lavoro di Simone Inzaghi sia stato un crescendo, ha dimostrato di essere all’altezza di un grande club. Manca poco per vincere la seconda stella, se arriva nel derby è ancora più bello per la società e i tifosi. Se poi arriva con Torino o quella dopo va bene lo stesso, l’importante è vincere il campionato.

Un titolo meritatissimo per la società, i tifosi, l’allenatore, i calciatori. Io ho avuto la fortuna di essere stato osservatore con Spalletti, ora sono Brand Ambassador del club, far parte di questa società è veramente bello perché in ogni posto ci sono grandi professionisti, pensiamo anche a Marotta e Ausilio. Una bella soddisfazione vincere il campionato e la seconda stella”.